Göttingen Zum fünften Mal findet am Freitag, 8. Juni, der Markt der Berufe in Göttingen statt – in diesem Jahr erstmalig auf dem Wochenmarkt. Von 10 bis 14 Uhr informiert die interkulturelle Ausbildungs- und Berufemesse über das deutsche System der dualen betrieblichen Ausbildung und bringt Jugendliche und...