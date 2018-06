A 7: AS Northeim-Nord wird gesperrt

Aufgrund des erforderlichen Baus einer provisorischen Auf- und Abfahrt zur A 7 im Bereich der Anschlussstelle (AS) Northeim-Nord muss diese in Fahrtrichtung Kassel von Mittwoch, 6. Juni, 8 Uhr, bis 13. Juni, 18 Uhr, gesperrt werden. Dies teilte die für die Baumaßnahme verantwortliche Firma Via...