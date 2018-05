Dritter Kandidat aus CDU-Reihen meldet sich

Auch wenn die Bürgermeisterwahl in Braunlage noch nicht einmal terminiert ist und die Amtszeit Stefan Grotes erst zum 31. Oktober 2019 abläuft, steht die CDU Braunlage in den Startlöchern: Mit Ronald Dede kündigt jetzt bereits der dritte Kandidat seine Bereitschaft an, sich um das Amt zu bewerben. ...