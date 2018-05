Raps leidet unter Knospenwelke

Foto: Mark Härtl

Ein Feld strahlt knallgelb in der Frühlingssonne, ein dichter Blütenteppich erfreut Landwirte und Spaziergänger. Nur wenig entfernt zeigt sich oft ein ganz anderes Bild: Das nächste Feld steht an manchen Orten nur in mickriger, heller Blüte. Foto: Mark Härtl