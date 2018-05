Naturpark Harz vertritt Deutschland bei Wettbewerb

Der Naturpark Harz gehört zu den 25 Finalisten im Wettbewerb um einen von fünf Natura 2000-Preisen der Europäischen Kommission. Am 17. Mai findet in Brüssel die Preisverleihung statt. Der Regionalverband Harz ist der einzige deutsche Teilnehmer im Wettbewerb um den Preis in der Kategorie...