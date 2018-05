Bau-Pause auf der A7 – Bauarbeiter machen ihrem Ärger Luft

Bauarbeiter aus Niedersachsen machen ihrem Ärger Luft: Sie lassen Walzen, Baufräsen, Asphaltfertiger & Co. stillstehen – und das an der A 7. Gegenüber der Raststätte Northeim wird es am heutigen Mittwoch, 9. Mai, mittags ab 13 Uhr eine „Bau-Pause“ geben – eine Autobahn-Infoaktion.

Die IG Bau Niedersachsen nennt den Grund für den Bau-Protest, an dem Bauarbeiter vom gesamten Team der A 7-Fahrbahnsanierung teilnehmen werden: „Bei den Bauarbeitern wächst die Unzufriedenheit. Auf Deutsch gesagt: Sie sind stinksauer, weil die Arbeitgeber die Tarifverhandlungen zum Scheitern geführt haben. Die Bau-Bosse sind nicht bereit, ein vernünftiges Lohn-Plus auf den Tisch zu legen. Das bringt den Bau zum Brodeln“, sagt Kai Schwabe von der IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau).

Der stellvertretende IG Bau-Regionalleiter will damit von Niedersachsen aus ein „A 7-Signal“ nach Berlin senden. Dort wird am kommenden Freitag, 11. Mai, die Schlichtung im Tarifkonflikt fortgesetzt. Schlichter ist Ex-Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement. Die IG Bau hatte ihn angerufen, um im festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen den beiden Arbeitgeberverbänden der Bauwirtschaft, dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) sowie dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und der Bau-Gewerkschaft zu vermitteln. Ein erstes Schlichtungstreffen zu Beginn dieser Woche hatte keine Einigung gebracht.

Für Kai Schwabe ist es ohnehin ein „starkes Stück“, dass es so weit gekommen ist: „In anderen Branchen gibt es Tarifabschlüsse. Nur im Baugewerbe blockieren die Arbeitgeber. Und das, obwohl der Bau boomt und die Auftragsbücher voll sind.“ Zudem sei die Lohnforderung der IG BAU vergleichbar mit der anderer Branchen: sechs Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Deshalb, so der Vize-Regionalleiter der IG Bau Niedersachsen, machen die Bauarbeiter in Northeim mit ihrer „Bau-Pause“ eines noch einmal deutlich: „Ohne den Bau läuft nichts. Wohnungen fallen nicht vom Himmel. Und auch Straßen bauen sich nicht von allein. Nur wenn gebaut wird, können die Menschen wohnen und der Verkehr fließen.“