Zellerfeld Verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag in Zellerfeld. Als eine 54-Jährige um 12.30 Uhr mit ihrem Pkw von der Goslarschen Straße nach links auf das HEM-Gelände bog, übersah sie den entgegenkommenden Biker aus Osterode. Der 55-Jährige stürzte und wurde im Rettungswagen in die Klinik Herzberg gebracht. pol

