Mit dem virtuellen Skalpell lässt sich beliebig oft schneiden

Göttingen Hightech in der Anatomie: Virtuelle Seziertische unterstützen die moderne Lehre an der Universitätsmedizin Göttingen.

Kenntnisse über die Anatomie des Menschen gehören im Medizinstudium zur Grundausbildung. Der klassische Präparationskurs gilt für die Vermittlung anatomischen Wissens nach wie vor als Goldstandard. Studierende der Human- wie der Zahnmedizin lernen dabei die grundlegenden anatomischen Details und Zusammenhänge auf praktische Weise kennen.

Mit dem Skalpell legen rund 200 Humanmediziner und 40 Zahnmediziner im vorklinischen Semester an 14 Körperspendern unter Anleitung von Dozenten des Zentrums Anatomie Schicht für Schicht eines menschlichen Körpers frei, entdecken Knochen, Muskeln, Nerven und erkunden die Lage von Organen. Hier geht die Lehre an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) gemeinsam mit der Bereichsbibliothek Medizin der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) neue Wege. Für insgesamt 180 000 Euro hat die UMG aus Studienqualitätsmitteln der Studienkommission zwei virtuelle 3-D-Anatomietische angeschafft.

Im modernen anatomischen Unterricht kommen zunehmend hochtechnische virtuelle Lehrmittel und bildgebende Verfahren, wie Sonografie, Computertomografie und Magnetresonanztomografie, zum Einsatz. Damit verfolgt das Zentrum für Anatomie ein neues Lehrkonzept. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie der UMG werden alle Körperspender mit einem Ganzkörper-CT versorgt. Studierende können so während des Präparierkurses vom ersten bis zum letzten Tag die gesamte virtuelle Anatomie mit der fortschreitenden Präparation abgleichen.

Außergewöhnliches Angebot

Mit den beiden innovativen 3-D-Anatomietischen gehört die Lehre der Anatomie in Göttingen zu aktuell 30 Standorten in Europa und zehn Universitätsklinika bundesweit, die einen virtuellen Anatomietisch zusätzlich zum Präparierkurs in der anatomischen Lehre einsetzen. Dass zudem ein weiterer virtueller 3-D-Anatomietisch in der Medizinbibliothek jederzeit von Studierenden und Ärzten zum Studium und zur Weiterbildung genutzt werden kann, ist ein außergewöhnliches Angebot – einen solchen Service gibt es bislang nur noch an der Universität Heidelberg.

„Zurzeit setzen wir den virtuellen Anatomietisch ausschließlich in einer freiwilligen Veranstaltung ein. Hier können Studierende gezielt ihre anatomischen Kenntnisse im Zusammenhang mit Krankheiten, wie zum Beispiel bei Herz-, Hirn- oder Darminfarkten, zusätzlich schulen und vertiefen. Die virtuelle Lernplattform unterstützt uns dabei mit didaktisch aufbereiteten Inhalten, Kommentaren, Erläuterungen oder Bildern, die beliebig zu- oder abgeschaltet werden können“, sagt Prof. Dr. Jochen Staiger, Direktor des Instituts für Neuroanatomie und Geschäftsführender Leiter des Zentrums Anatomie an der UMG.

Die UMG geht zusätzlich noch weiter. Allen Studierenden soll quasi rund um die Uhr ein angeleiteter Zugang zu dem Lehrmittel möglich gemacht werden. So wurde auf Initiative von Dagmar Härter, Leiterin der Bereichsbibliothek Medizin der SUB, ein zweiter virtueller 3-D-Anatomietisch angeschafft. Dieser steht in der Medizinbibliothek. Nach einem Einführungstraining durch studentische Hilfskräfte kann er frei genutzt werden.

Viele Spezialfunktionen

„Der Tisch ist ein Hightech-Gerät mit vielen Spezialfunktionen und Einstellungen, die man anwenden können muss“, sagt Dagmar Härter. „Der virtuelle Anatomietisch bietet ideale Voraussetzungen besonders für Prüfungsvorbereitungen, also zum Üben und Lernen von anatomischen Details wie zum Abprüfen von Wissen. Er hat einen Vorteil gegenüber dem klassischen Präparationskurs: Mit dem virtuellen Skalpell lässt sich eine Sektion im Lernmodus beliebig oft wiederholen.“

Die Hightech-Geräte zeigen die lebensgroße dreidimensionale Darstellung eines Menschen, die an beliebigen Stellen geschnitten und – anders als bei einer realen Präparation – virtuell von allen Seiten betrachtet werden kann.