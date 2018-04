Dritter Songwriter-Abend des Kreuzberg on KulTour steigt

Der heutige Abend, 27. April, steht ganz im Zeichen der Göttinger Singer/Songwriter, wenn beim dritten Songwriter-Abend des Kreuzberg on KulTour in der Tangente, Goetheallee 8a, in Göttingen ab 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) zwölf Songwriter auf der Bühne stehen. Die...