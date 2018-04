Ursprünge der Kämpfe um die Arbeitszeit

Die Geschichte des 1. Mai ist untrennbar verbunden mit der Forderung nach dem Acht-Stunden-Tag. In den 1880ern kämpften Menschen wie der nordhessische Auswanderer August Spies in Chicago um Selbstbestimmung, doch wie steht es um Arbeitszeitsouveränität von abhängig Beschäftigten in Zeiten von...