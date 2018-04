Demo mit geänderter Route – keine größeren Sperrungen erwartet

Göttingen Unter dem Motto „Unsere Zukunft - Unsere Stadt!“ findet am Mittwochnachmittag ab 16.30 Uhr in der Göttinger Innenstadt eine Demonstration statt. Die versammlungsrechtliche Aktion ist die einzige, die nach der plötzlichen Absage des Aufzuges der Partei „Die Rechte“ am Dienstag weiterhin durchgeführt wird.

Die Polizei ist mit einer angemessenen Anzahl an Einsatzkräften vor Ort. Größere Straßensperrungen werden nach derzeitigem Stand vermutlich nicht erforderlich sein. Entlang der Marschroute kann es aber vereinzelt zu kurzfristigen Behinderungen kommen.

Laut aktualisiertem Versammlungsbescheid der Stadt Göttingen von Mittwochmorgen wird sich die Demo im Anschluss an die Auftaktkundgebung gegen 16.30 Uhr vom Gänseliesel (Markt) aus in Bewegung setzen und über die Weender Straße, Prinzenstraße, Goetheallee, Obere-Masch-Straße, Waageplatz, Reitstallstraße, Weender Straße, Weender Landstraße, Berliner Straße, Maschmühlenweg, Hildebrandstraße bis zum Schützenplatz (Abschlusskundgebung) ziehen.

Bürgertelefon der Polizei wird abgeschaltet

Das im Zusammenhang mit dem ursprünglich geplanten Großeinsatz und den damit verbunden gewesenen umfangreichen Sperrmaßnahmen geschaltete Bürgertelefon der Polizei (Rufnummer: 0551/491-4000) wird am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr abgeschaltet.

Für Informationen stehen ab dann wie gewohnt die Polizeidienststellen im Stadtgebiet unter den bekannten Rufnummern 0551/491-2115 oder 491-2215 zur Verfügung. pol