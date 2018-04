„Kommissar mit Herz“

Die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben und der Landkreis Göttingen laden am Dienstag, 17. April, um 18 Uhr zu einer Veranstaltung mit Carlos Benede „Systemsprenger, was tun?“. Diskutiert werden in Göttingen, in der Lange Geismarstraße 72, die Aufgaben und Möglichkeiten der Jugendhilfe. ...