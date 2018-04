Eisenbahnfreunde laden ein

. Der Heiligenstädter Eisenbahnverein lädt an diesem Wochenende, 14. und 15. April, wieder zu seinem traditionellen Eisenbahnfest an den Heiligenstädter Ostbahnhof ein. Am Samstag starten die Führerstandsmitfahrten ab 14 Uhr und am Sonntag bereits ab 10 Uhr. Die...