Überregionales Orgelfestival startet in Bad Gandersheim

Mit einem Eröffnungskonzert in der Bad Gandersheimer Stiftskirche startet an diesem Sonntag, 15. April, um 18 Uhr das überregionale Orgelfestival „Vox Organi“. Bis zum 10. Juni sind mehr als 20 Konzerte geplant. Internationale Solisten sowie regionale Musik- und Vokalensembles treten dabei an...