Seesen Ein Sachschaden in Höhe von etwa 6 000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag auf der Kreuzung B 243 und B 64. Als ein 32-Jähriger gegen 10.45 Uhr mit seinem Pkw hinter dem Auto eines 57-jährigen Mannes in Richtung Osterode fuhr, musste Letzterer verkehrsbedingt an der Ampel abbremsen. Der 32-Jährige fuhr auf den bremsenden Pkw auf. pol

