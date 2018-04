Northeim Zwei 18-Jährige wurden nach verbalen Streitigkeiten am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr in der Northeimer Bahnhofstraße von Unbekannten verletzt. Die Täter schlugen den beiden 18-Jährigen ins Gesicht. Die Opfer begaben sich in ärztliche Behandlung. Die Täter konnten noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung flüchten. pol

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder