Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 8.40 Uhr auf dem Sudheimer Kreisel in Northeim ereignete.

An dem Elektrofahrrad der Frau und am beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2 000 Euro.

Am Kopf verletzt

Laut Polizei war die 40-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Radweg an der Bundesstraße von Northeim in Richtung Sudheim unterwegs. Beim Überqueren der westlichen Entlastungsstraße wurde die Radfahrerin vom Auto eines 69-jährigen Mannes erfasst, der im Begriff war, von der Ortsumgehung in den Kreisverkehr einzufahren. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß und dem anschließenden Sturz auf die Fahrbahn am Kopf.

Mit einem Rettungswagen wurde die Frau zur weiteren Behandlung in das Göttinger Klinikum gefahren. fal/rtl