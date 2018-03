Göttingen Auf einem Gelände an der Reinhard-Rube-Straße in Göttingen haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag von sechs hochwertigen Jaguar und Range Rover die Autoreifen abmontiert und gestohlen. Die Fahrzeuge ließen sie auf Pflastersteinen aufgebockt zurück. Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen. kic

