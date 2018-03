Polizei warnt vor „Gehweg- Reinigern“

Die Polizei Braunlage warnt aus aktuellem Anlass vor reisenden „Gehweg und Pflasterreinigern“: Am Samstag gegen 11.45 Uhr wurde auf der Kirchstraße in Braunlage-Hohegeiß ein roter Ford Transit aus Bergheim (NRW) angetroffen und von den Polizisten kontrolliert. Die beiden Insassen gaben am, dass sie an den Haustüren der Bürger klingeln, um ihre Dienste als Gehweg und Pflasterreiniger anzubieten.

„Aus zurückliegenden Vorfällen ist bekannt, dass diese Arbeiten minderwertig und völlig überteuert ausgeführt werden“, heißt es vonseiten der Polizei. Insbesondere ältere oder unerfahrene Bürger könnten hierdurch einen nicht unerheblichen finanziellen Schaden erleiden. Die Polizei Braunlage rät daher, diese Dienstleistungen nicht an der Haustür sondern bei Bedarf durch seriöse Firmen ausführen zu lassen. Auch andere Straftaten wie etwa Trickdiebstähle könnten bei sogenannten Haustürgeschäften nicht ausgeschlossen werden. Nach der Kontrolle entschieden sich die Männer, Niedersachsen zu verlassen.