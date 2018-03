Göttingen Nach der Kollision zwischen Pkw und Fahrradfahrerin am Freitag gegen 8.20 Uhr in der Goethe-Allee/Berliner Straße in Göttingen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und nach dem Pkw-Fahrer. Die 19-jährige Radlerin blieb unverletzt. Zeugen sollten sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen melden.

