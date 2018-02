Den Traum vom Eigenheim hegt nach wie vor eine Mehrheit der Deutschen, das zeigen Umfragen immer wieder. Unter dem Motto „Vom Traum zum Haus“ wollen die Architektenkammer Niedersachsen und die Energieagentur Region Göttingen e.V. mit ihrer Seminarreihe dabei, helfen, diesen Traum zu realisieren, heißt es vonseiten der Energieagentur. Am heutigen Mittwoch von 18 bis 20 Uhr beginnt die Reihe mit dem Thema „Grundlagen des Bauens“. Veranstaltungsort ist der Schulungsraum im VGH-Gebäude an der Berliner Straße 2 in Göttingen.

In den „Bauherrenseminaren“ bekommen Interessierte Antworten auf die Fragen rund um die Abläufe und Zusammenhänge, die sich beim Bauen stellen: Wie fängt man an? Was ist bei der Grundstückssuche zu beachten? Wie plant man ein Haus? Wie saniert man am wirtschaftlichsten und wer kann einem bei der Bauaufgabe helfen?

Zeit und Geld sparen

Wer sich im Voraus informiert und mit den richtigen Partnern frühzeitig und gründlich plant, spart Zeit und Geld. Die Seminare finden in Göttingen statt und richten sich an alle, die sich baulich verändern möchten. Sechs Themen stehen in den jeweils zweistündigen Abendveranstaltungen zur Auswahl: Heute: „Grundlagen des Bauens“, „Kostenoptimiertes Bauen“ (7. März), „Energieoptimiertes Bauen“ (13. März), „Umbauen, Anbauen, Sanieren“ (15. März), „Barrierefrei (Um)Bauen“ (21. März) und „Gartenplanung“ (28. März).

Als Seminar aufgebaut, bieten die Abende die Möglichkeit, sich mit Fragen einzubringen und aktiv den Ablauf mitzugestalten. Die Seminare können einzeln oder als Reihe besucht werden. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Person und Abend und beinhaltet einmalig den Wegweiser „Vom Traum zum Haus“.

Anmeldungen unter Telefon 0551/38421310 oder per E-Mail aninfo@energieagentur-goettingen.de.