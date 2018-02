Webpräsenz des HTV erreicht Platz 1

Die Website des Harzer Tourismusverbands (HTV) www.harzinfo.de steht in der Gunst der Kunden in Konkurrenz zu zahlreichen Webpräsentationen anderer Anbieter und vor allem anderer Destinationen. Daher arbeitet das HTV-Team hausintern stetig und intensiv an der Pflege, Aktualisierung und Suchmaschinenoptimierung der Harzer Webpräsenz. Ziel ist es, die Seite im Google-Ranking möglichst weit oben und gut sichtbar zu platzieren.

Inwieweit dies gelingt, zeigt der Vergleich mit der Konkurrenz. Diesen liefert die Berliner Agentur digitaleffects.

Monatliche Vergleichsstudie

In einer monatlichen Vergleichsstudie werden seit etwa einem Jahr die Webauftritte von mehr als 100 führenden Tourismusdestinationen Deutschlands unter anderem im Bereich Suchmaschinenoptimierung verglichen. Darüber hinaus stehen die Facebook-Accounts der Regionen im Fokus der Untersuchung.

Stets konnte sich die HTV-Präsenz dabei einen Platz unter den Top 10 sichern. Im aktuellen Vergleich setzte sich die Seite www.harzinfo.de erstmals gegen jegliche Konkurrenz, unter anderem aus dem Schwarzwald oder der Lüneburger Heide durch: Platz 1 im Bereich Suchmaschinenoptimierung.

Auch der Facebook-Account des Harzer Tourismusverbands findet sich unter den Spitzenplätzen auf Rang 5.