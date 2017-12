Vor 50 Jahren war der Ofen endgültig aus

Zum 50. Mal jährte der Tag, an dem das letzte Blei den Schachtofen der Clausthaler Bleihütte am Frankenscharrn verließ. Am 24. Dezember 1967 wurde sie stillgelegt, am 31. Dezember 1967 folgte die Lautenthaler Blei- und Silberhütte, die das von der Bleihütte gelieferte Rohblei entsilbert und zu...