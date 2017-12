Braunlage Einen Schaden in geschätzter Höhe von 2 000 Euro hat am 27. Dezember zwischen 14.10 Uhr und 15.05 Uhr ein Unbekannter auf dem Parkplatz Oderbrück-Süd verursacht. Dann verließ er unerlaubt den Unfallort. Am ordnungsgemäß abgestellten Renault Clio aus Berlin stellten die Beamten nach genauer Überprüfung blauen Farbabrieb fest.

