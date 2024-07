Genießen Sie Ihre selbstgemachte Gyros-Bowl und bringen Sie mediterranes Flair in Ihre Küche!

Ich mag Bowls. Sie sind immer ähnlich aufgebaut und noch dazu meistens gesund. Häufig bestehen sie aus 1/3 Grünem (Salat, Gurke, Babyspinat und/oder gegartem Gemüse), 1/3 komplexen Kohlenhydraten (wie z. B. Vollkornreis oder noch besser gegartem Hafer, Quinoa, Bohnen, Linsen, Kichererbsen) und 1/3 Eiweiß (wie Fleisch, Tofu, Fisch, Quark oder Joghurt). Diese Bowl ist eine wahre Eiweißbombe, die wahrscheinlich 16- und 60-Jährige gleichermaßen spannend finden werden, wenn sie scharf auf mehr Muskeln und gesunde Knochen sind. Mit 37 g Eiweiß deckt eine Portion bereits ungefähr die Hälfte unseres Tagesbedarfs. Dabei gilt die Faustformel: ca. 1 g Eiweiß pro Kilo Köpergewicht.

Griechische Gyros-Bowl mit Tsatsiki

Zutaten für 4 Portionen:

300 g Schweineschnitzel

4 EL Olivenöl

1-2 EL Gyrosgewürz (je nach Salzgehalt)

300 g Salatgurke

2 Knoblauchzehen

300 g griechischer Joghurt

Salz, Pfeffer

je 150 g rote + gelbe Kirschtomaten

1 Dose weiße Bohnen (400 g, 250 g Abtropfgewicht)

1 Römersalatherz oder 100g Babyspiniat

1 rote Zwiebel

100 g Kalamata-Oliven (entsteint)

2 EL Zitronensaft

150 g Feta

100 g eingelegte milde grüne Peperoni (Glas)

1 Schnitzel trocken tupfen und in Streifen schneiden. Mit 1 EL Öl und Gyrosgewürz mischen und im Kühlschrank abgedeckt ca. 2 Stunden marinieren. Gurke waschen, die Hälfte in Scheiben schneiden und beiseitestellen. Restliche Gurke längs halbieren, mithilfe eines Esslöffels entkernen und fein raspeln. Knoblauch schälen und fein hacken. Joghurt, geraspelte Gurke und Knoblauch mit 1 El Öl verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und bis zum Weiterverarbeiten kalt stellen.

2 Ca. 30 Minuten vor dem Servieren Fleisch und Tsatsiki aus der Kühlung nehmen. Alle Tomaten waschen und halbieren. Bohnen abgießen, abspülen und abtropfen lassen. Salat putzen waschen, trocken tupfen und in Streifen schneiden. Zwiebel schälen, halbieren und in dünne Streifen schneiden. 1 EL Öl in einer Pfanne erhitzen. Fleisch darin unter Wenden 3–4 Minuten kräftig anbraten.

3 Salat, Gurkenscheiben, Tomaten, Zwiebeln, Bohnen und Oliven mischen. Mit 1 EL Öl und Zitronensaft beträufeln und vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Feta fein zerbröckeln. Peperoni abtropfen lassen. Salatmischung mit Feta, Peperoni, Fleisch und Tsatsiki anrichten und servieren.

Zubereitungszeit ca. 35 Minuten + Wartezeit

Pro Portion ca. 31 g E, 37 g F, 16 g KH, 560 kcal

