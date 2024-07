Berlin. Derzeit wird der Flughafen von Palma de Mallorca umgebaut – mit Einschränkungen für Reisende. Was Urlauber wissen sollten.

Mallorca bleibt ein beliebtes Reiseziel, nicht nur bei deutschen Urlaubern. Laut der lokalen „Mallorca Zeitung“ verzeichnete der Flughafen von Palma im vergangenen Jahr 31,1 Millionen Passagiere und 228.920 Flüge. Wer die Baleareninsel in diesem Jahr besuchen möchte, sollte allerdings etwas mehr Zeit für die Anreise einplanen.

Flughafen Palma di Mallorca: Auf welche Veränderungen sich Mallorca-Urlauber einstellen müssen

Seit Februar 2023 finden am Flughafen Palma di Mallora umfangreiche Renovierungsarbeiten statt. Wie die Betreibergesellschaft Aena in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gab, werden die Umbauarbeiten nun fortgesetzt, weshalb ab sofort ein wichtiger Verbindungsgang zwischen Terminal B und der Gepäckausgabe gesperrt ist.

Grund dafür ist die Verlegung der Sicherheitskontrolle auf die gleiche Ebene wie der Check-in-Bereich. Reisende können dann direkt nach dem Check-in eine der 44 neuen Kontrollstationen passieren. Der neue Scannerbereich wird nach Angaben des Betreibers mit 220 mal 70 Metern der größte in Europa sein. „Die Tatsache, dass es einen einzigen Kontrollbereich geben wird, wird uns viel Flexibilität bieten, da Verkehrsspitzen effizienter bewältigt werden können“, wird auch Flughafendirektor Tomas Melgar in der Mitteilung zitiert.

Im Ankunftsbereich sollen auch neue Gepäckbänder installiert werden. Damit soll vor allem in den Sommermonaten, wenn viele Flüge gleichzeitig ankommen, der Stau bei der Gepäckausgabe verringert werden. © Andreas Arnold/dpa/dpa-tmn | Unbekannt

Auch die modernisierten Röntgengeräte für das Handgepäck sollen den gesamten Prozess beschleunigen. Künftig müssen beispielsweise Flüssigkeiten oder elektronische Geräte nicht mehr aus dem Handgepäck genommen werden. „Das ist ein großer Schritt nach vorn“, sagt Melgar.

Auch im Check-in-Bereich wird die Zahl der Schalter erhöht. Bereits im November wollen die Betreiber die Arbeiten abgeschlossen haben und diesen Teil des Terminals von zwölf Reihen mit je 16 Schaltern auf 14 Reihen mit je 18 Schaltern erweitern. Statt an 192 Schaltern können die Passagiere dann an 252 Schaltern ihr Gepäck aufgeben.

Alternative Wege für betroffene Passagiere

Bis der Umbau abgeschlossen ist, müssen sich die Passagiere aber keine Sorgen machen, dass sie nicht an ihr Gepäck kommen. Während der gesamten Bauzeit wird es nach Angaben des Betreibers Aena einen alternativen Weg zur Gepäckausgabe geben. Dieser ist nach Angaben des Betreibers nicht länger als der gesperrte Abschnitt und wird durch neu angebrachte Schilder ausgeschildert. Besucher müssen also nicht befürchten, in Zeitnot zu geraten.

Reisende, die direkt aus Deutschland kommen, sind von der Sperrung ausgenommen. Vom Terminal B starten vor allem Flüge zu anderen Inseln der Region, zum Beispiel nach Menorca oder Ibiza. Die neue Einschränkung betrifft also in erster Linie Inselhopper.

Umbau des Flughafens Palma nach dem Vorbild Barcelonas

Die größte Veränderung am Flughafen Palma betrifft jedoch die große Halle im vierten Stock. Durch deren Verlegung vom vierten in den zweiten Stock gewinnt die Halle deutlich an Fläche, die nun durch Geschäfte, Cafés, Restaurants und Ruhezonen ergänzt werden soll. Vorbild ist laut den Betreibern das Terminal 1 des Flughafens Barcelona. Dort gelangen die Passagiere nach der Sicherheitskontrolle über Rolltreppen in einen großzügigen Verteilerbereich, von dem aus sie zu den einzelnen Modulen mit den Gates gelangen.

Für Mallorca-Urlauber heißt das, dass sie künftig nach der Sicherheitsschleuse zunächst in die Halle mit dem umfangreichen Shopping- und Gastronomieangebot gelangen, bevor sie ihren Weg zu ihrem Modul fortsetzen können. Bisher wurden die Passagiere nach der Sicherheitskontrolle auf engstem Raum auf die vier Module A, B, C und D verteilt.

Flughafen Palma: Zusätzliche Fluggastbrücken geplant

Die Module A und D erhalten außerdem zusätzliche Fluggastbrücken. Modul A, das für Flüge außerhalb des Schengen-Raums zuständig ist, erhält fünf neue Gates und eine modernisierte Passkontrolle. Modul D, von dem aus viele Inlandsflüge starten, wird um drei neue Gates erweitert und der Zugang neu strukturiert, um kürzere Wege zu schaffen. Die Gesamtzahl der Gates bleibt jedoch bei 95.

Mit einem Gesamtvolumen von 246,9 Millionen Euro wird am Flughafen Palma di Mallorca die größte Renovierung seit 1997 durchgeführt. Ziel ist es, so die Betreibergesellschaft Aena, einen moderneren, komfortableren und funktionelleren Flughafen zu schaffen.