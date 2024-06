München. Am 26. Juni hat ein Spieler aus Bayern im Spiel 77 den Lotto-Jackpot geknackt. Er kann sich über mehr als 4,7 Millionen Euro freuen.

Sowohl die erste als auch die zweite Gewinnklasse blieben am Mittwoch (26. Juni) im Lotto unbesetzt. Kein Spieler tippte die sechs richtigen Gewinnzahlen. Dafür hat aber ein Tipper in der Zusatzlotterie Spiel 77 ordentlich abgeräumt. Wie Lotto Bayern am 27. Juni mitteilte, hat ein Schwabe als einziger den Jackpot in der Gewinnklasse eins im Spiel 77 mit seiner Losnummer 0961179 geknackt. Er kann sich jetzt über einen Gewinn in Höhe von 4.777.777 Euro freuen.

Lotto am Mittwoch (26. Juni): Schwabe knackt Jackpot im Spiel 77

Schon der vorherige Jackpotgewinn vom 25. Mai 2024 ging nach Bayern. Damals musste sich der Glückspilz, der seinen Tipp in einer schwäbischen Lotto-Annahmestelle abgegeben hatte, seinen Volltreffer jedoch mit einem Spielteilnehmer aus Hamburg teilen.

Seit dem 25. Mai hatte es bis zum Mittwoch kein Spieler mehr geschafft, im Spiel 77 den Jackpot abzuräumen. Daher war der Jackpot in der Zusatzlotterie auch auf rund fünf Millionen angewachsen – doppeltes Glück für den jetzigen Gewinner.

Über die Identität des Millionengewinners ist nichts bekannt. Von Lotto Bayern heißt es noch, dass der Schwabe 6,65 Euro für zwei Tippfelder im Lotto 6aus49 und der Teilnahme an den Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77 inklusive Bearbeitungsgebühr investiert hat. Die nächste für einen Gewinn besteht am Freitag (28. Juni) im Eurojackpot sowie am Samstag (29. Juni) bei der nächsten Lotto-Ziehung.

Zusatzlotterie Spiel 77 im Lotto: Nächste Gewinnchance am Samstag

Am Dienstag hatte kein Spieler den Eurojackpot geknackt. Am Freitag sind deshalb 63 Millionen Euro im Lostopf. Dafür müssen alle fünf Gewinnzahlen uns beide Eurozahlen richtig getippt sein. Knackt kein Spieler den Eurojackpot, wächst die Gewinnsumme bis zu der gesetzlichen Höchstgrenze von stolzen 120 Millionen Euro an. Im Unterschied zum Lotto gibt es keine Zusatzlotterie. Erst am 29. Juni besteht somit wieder die Chance, im Spiel 77 abzuräumen.

Die Zusatzlotterie Spiel 77 kann in Verbindung mit Lotto 6aus49, Eurojackpot, Glücksspirale oder Toto gespielt werden und bietet sieben Gewinnklassen. Die Gewinnklasse 1 hat einen Gewinn von mindestens 177.777 Euro, wobei Jackpotbildungen möglich sind – die theoretische Chance auf den Höchstgewinn in der ersten Gewinnklasse beträgt 1:10 Millionen. Der Spieleinsatz beträgt 2,50 Euro pro Ziehung.