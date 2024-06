Berlin. Sich mit Namen zu verständigen, war bisher nur vom Menschen bekannt. Eine Studie legt nahe, dass auch Elefanten sich mit Namen rufen.

Elefanten sind soziale Wesen. Ähnlich wie Menschen leben Elefanten in komplexen Netzwerken, in denen Mitgefühl und gegenseitige Hilfe überlebenswichtig sind. Eine neue Studie von Wissenschaftlern der Colorado State University zeigt nun, dass der graue Riese noch eine weitere Ähnlichkeit mit dem Menschen hat: Er ruft seine Artgenossen beim Namen. Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift „Nature Ecology & Evolution“ veröffentlicht.

Elefanten kommunizieren auf vielfältige Weise

Die Wissenschaft beschäftigt sich schon lange mit Elefanten und hat herausgefunden, dass die grauen Rießen nicht nur gesprächig sind, sondern auch auf vielfältige Weise kommunizieren: Sie nutzen zum Beispiel Infraschall, um sich über große Entfernungen zu verständigen, taktile Signale durch Interaktionen mit dem Rüssel, aber auch visuelle Signale durch Körperhaltung und Ohrenklappen.

Ihre Rufe vermitteln Informationen wie Identität, Alter, Geschlecht, emotionaler Zustand und Verhaltenskontext des Rufenden.

Im Mittelpunkt der aktuellen Studie unter der Leitung von Michael Pardo von der Colorado State University in Fort Collins standen die Rufe von Elefanten. Dazu untersuchte das Forscherteam über einen Zeitraum von vier Jahren die Laute wild lebender Afrikanischer Elefanten in den Samburu- und Amboseli-Nationalreservaten in Kenia. Insgesamt wurden 496 verschiedene Rufe von 101 Elefanten aufgenommen.

Ausschlaggebend für die Studie war die Beobachtung, dass die wild lebenden Elefanten auf bestimmte Rumpel- und Kollerlaute ihrer Kameraden stärker reagierten als auf andere Gruppenrufe. Diese Beobachtungen ließen die Forscher vermuten, dass Elefanten bestimmte Laute gezielt einsetzen, um bestimmte Artgenossen anzusprechen.

Maschinelles Lernen bestätigt: Elefanten sprechen sich mit Namen an

Um diese Vermutung zu untersuchen, wurden die 496 aufgezeichneten Elefantenrufe analysiert und mittels maschinellem Lernen ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Rufe namensähnliche Komponenten enthielten, die den beabsichtigten Empfänger identifizierten.

Außerdem beobachteten die Forscher die Reaktionen von 17 der Afrikanischen Elefanten auf Rufe, die an sie selbst oder an ein anderes Tier gerichtet waren. Als die Rufe abgespielt wurden, reagierten die Elefanten positiv auf die an sie gerichteten Rufe, indem sie zurückriefen oder sich dem Sprecher näherten. Auf Rufe, die an andere Elefanten gerichtet waren, reagierten die Elefanten seltener.

Andere Tierarten ahmen Rufe nach, Elefanten entwickeln neue Rufe

Nur wenige Tierarten haben diese Fähigkeit. „Delfine und Papageien rufen einander beim ‚Namen‘, indem sie den charakteristischen Ruf des Adressaten nachahmen. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass Elefanten sich nicht auf die Nachahmung der Rufe des Empfängers verlassen, um sich gegenseitig anzusprechen“, schreibt Hauptautor Michael Pardo in der Studie. Vielmehr würden sie lernen, neue Laute zu erzeugen, um Individuen anhand ihres Namens zu identifizieren, was der Funktionsweise menschlicher Namen ähnlicher wäre.

