Berlin. Eine Grillparty im Garten zur Fußball-EM? Darauf freuen sich jetzt Millionen Deutsche. Doch es lauern dabei ungeahnte Kosten.

Kaum ist die Bundesliga-Saison zu Ende, steht schon das nächste Fußball-Event vor der Tür: die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. So mancher wird die Spiele in entspannter Atmosphäre und mit Würstchen, Bier und Flachbild-Fernseher im eigenen Garten verbringen.

Angenehme Zusammenkünfte, die neben den Kosten für Grillgut und Alkohol allerdings auch auf andere Art ins Geld gehen können. Neben dem Fernseher oder Beamer müssen auch Geräte wie der Elektrogrill betrieben werden. Das Online-Vergleichsportal Check24 hat jetzt exklusiv für diese Redaktion untersucht, mit welchen Stromkosten Sie rechnen müssen, wenn Sie für sich und Ihre Bekannten ein möglichst angenehmes Fußballerlebnis bestreiten wollen.

Stromfresser beim Fußball: Wie teuer wird es wirklich?

Für die Untersuchung wurden die durchschnittlichen Stromkosten für die einzelnen Geräte berechnet. Die Preise wurden jeweils für ein Einzelspiel berechnet. Für die Dauer wurden 90 Minuten Spielzeit, 15 Minuten Pause, und zusätzlich elf Minuten Nachspielzeit angesetzt.

Zu den Geräten zählte das „Streaming“ (also die Kosten, um den Router zu betreiben), die Musikanlage für den perfekten Sound, die Minibar für die Kaltgetränke sowie eine LED-Lichterkette für passende Beleuchtung. Hinzu kommen die Kosten für den Beamer. Der Elektrogrill zählte mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 4,25 kWh pro Spiel zu den Stromfressern und macht im Vergleich zu den anderen Geräten einen Anteil von 79,9 Prozent (!) ausmachte. Wer also nicht übers ganze Spiel hinweg frische Würstchen will, könnte hier deutlich sparen.

Gerät Durchschnittlicher Verbrauch Stromkosten Streaming (Router) 0,08 kWh 0,03 Euro Musikanlage 0,10 kWh 0,04 Euro Minibar 0,19 kWh 0,07 Euro LED-Lichterkette 0,04 kWh 0,01 Euro LCD-Beamer 0,68 kWh 0,25 Euro Elektrogrill 4,25 kWh 1,55 Euro Total 5,34 kWh 1,94 Euro

Doch wie „teuer“ wird es, wenn Deutschland bis ins Finale kommt? „Die Mannschaft“ spielt unter Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann immerhin erfolgreicheren Fußball. Treten wir beim Finale am 14. Juli im Berliner Olympiastadion an, wären das insgesamt sieben Spiele. Hochgerechnet würden dann 13,59 Euro fällig. Verglichen mit den Eintrittspreisen ein echtes Schnäppchen.

Gerät Durchschittlicher Verbrauch Stromkosten Streaming (Router) 0,54 kWh 0,20 Euro Musikanlage 0,68 kWh 0,25 Euro Minibar 1,35 kWh 0,49 Euro LED-Lichterkette 0,27 kWh 0,10 Euro LCD-Beamer 4,74 kWh 1,72 Euro Elektrogrill 29,77 kWh 1,72 Euro Total: 37,35 kWh 13,59 Euro

„Die Elektrogeräte, die während der EM-Party verwendet werden, verbrauchen weniger Strom, als viele denken“, sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check24. „Die Stromkosten des Elektrogrills sind mit rund elf Euro über die gesamte EM-Zeit am höchsten, aber das entspricht nur einem Bruchteil der Gesamtstromkosten einer Familie. Der EM-Party im eigenen Garten steht also nichts im Wege.“

Party immer noch zu teuer? So können Sie sparen

Auch wenn die Stromkosten auf den ersten Blick nicht allzuhoch sind, kann ein Anbieterwechsel dennoch ordentlich Geld sparen. Denn: die sogenannten alternativen Anbieter sind oft deutlich günstiger als die teureren Grundversorger. Beim Wechsel kann eine Familie durchschnittlich rund 37 Prozent bzw. 811 Euro jährlich einbehalten. Im Schnitt zahlt ein vierköpfiger Haushalt für 5.000 kWh Strom aktuell 2.173 Euro jährlich in der Grundversorgung. Bei Alternativanbietern wären es im Schnitt „nur“ 1.362 Euro im Jahr.

Steffen Suttner: „Grundversorger geben niedrige Börsenstrompreise nur mit Verzögerung an ihre Kunden weiter, da sie wegen ihrer langfristigeren Einkaufsstrategie an die höheren Preise der Vergangenheit gebunden sind. Alternative Anbieter reagieren schneller auf Veränderungen am Markt.“