Berlin. Kurz vor dem zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine reist Präsident Wolodymyr Selenskyj für die Unterzeichnung von Sicherheitsabkommen nach Deutschland und Frankreich.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist für einen Besuch in Deutschland eingetroffen. Vor dem Berliner Kanzleramt wurde er von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßt. Nach einem kurzen Händeschütteln für die Fotografen und Kameraleute zogen sich beide in die Regierungszentrale zurück.

„Ich beginne zwei wichtige Tage mit Treffen in Deutschland und Frankreich, neue Abkommen und die Münchener Sicherheitskonferenz“, teilte Selenskyj zuvor in sozialen Netzwerken mit. Bei den Besuchen gehe es um eine neue Sicherheitsarchitektur für sein von Russland angegriffenes Land. Kiew arbeite weiter an einem schnellen Ende des Krieges zu für fairen Bedingungen für die Ukraine und einem dauerhaften Frieden.

Die Ukraine wehrt seit fast zwei Jahren eine russische Invasion ab. Am Samstag wird ein Auftritt Selenskyjs bei der Münchener Sicherheitskonferenz erwartet.

