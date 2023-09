Tiflis statt Berlin? CDU-Video sorgt für Häme

Häme für CDU-Video: Mehrere Politiker sahen in dem neuen Imageclip der Partei eine Verwechslung des Reichstagsgebäudes in Berlin mit dem georgischen Präsidentenpalast in Tiflis. Beide Gebäude haben eine Glaskuppel, die über einer breiten Fassade mit Säulen thront. Das Gebäude auf dem von der CDU verbreiteten Bild unterscheidet sich jedoch deutlich in der Fassade. Auch die Kuppel sieht anders aus.

Unser starkes Zeichen. Für die Erneuerung. Für den Zusammenhalt. Für die #CDU. pic.twitter.com/IHwsb0J9z6 — CDU Deutschlands (@CDU) September 19, 2023

Guten Morgen aus Tiflis.

Sogar der Himmel ist Cadenabbia. pic.twitter.com/9u58JMp1pF — Julian Pahlke (@J_Pahlke) September 20, 2023

Die CDU hatte das Video am Dienstag unter anderem auf ihrem Profil bei X veröffentlicht. Die Partei präsentierte an dem Tag ihr neues Design mit den drei Buchstaben CDU in Schwarz auf einem hellen Türkisblau als Grundfarbe. Die CDU äußerte sich zunächst nicht zur Häme über das Video.