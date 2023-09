Dürr will FDP-Fraktionschef im Bundestag bleiben

Christian Dürr will auch in der zweiten Hälfte der Wahlperiode Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion bleiben. Das kündigte der 46-Jährige in der Fraktionssitzung in Berlin an.

„Die Hälfte der Legislaturperiode liegt hinter uns, aber der Reformbedarf in Deutschland ist nach wie vor groß. Ich würde mich freuen, weiter Verantwortung zu übernehmen und daran mitzuwirken, unser Land weiter zu modernisieren“, sagte Dürr.

Der Niedersachse steht seit zwei Jahren an der Spitze der 92 FDP-Abgeordneten. Die turnusmäßige Neuwahl des Fraktionsvorstandes findet am 19. September statt. Dürr vertritt im Bundestag den Wahlkreis Delmenhorst-Wesermarsch-Oldenburg-Land.