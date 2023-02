Al-Wazir ist grüner Kandidat für Amt des Ministerpräsidenten

Hessens Grüne ziehen mit Tarek Al-Wazir als Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten in den Landtagswahlkampf. Auf einem Parteitag in Wetzlar stimmten die Mitglieder mit großer Mehrheit für den hessischen Wirtschaftsminister. Es ist das erste Mal, dass die hessischen Grünen einen eigenen Kandidaten für den Einzug in die Staatskanzlei aufstellen. In Hessen soll am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt werden.

Mit beiden Füßen in #Hessen: @talwazir ist der erste #GRÜNE Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten. Der Dreikampf um die Staatskanzlei ist eröffnet und die Schuhe wird er hoffentlich zu einer passenden Gelegeheit tragen. #StolzAufDasWasVorUnsLiegt #LTWHE23 #LPTHE23 /P pic.twitter.com/O24isezYeQ — Die Grünen Hessen (@gruenehessen) February 25, 2023

Auf dem Parteitag soll zudem die Liste für die Landtagswahl bestimmt werden, es sind für die ersten 40 Plätze Einzelwahlen vorgesehen. Listenplatz 1 errang Wissenschaftsministerin Angela Dorn mit 91,65 Prozent Zustimmung, auf Platz 2 kam Vize-Ministerpräsident Al-Wazir mit 86,59 Prozent. Der Gegenkandidat für Platz 2, Joachim Mietusch aus Gießen, kam auf 7,5 Prozent.

Bei den Grünen muss laut Satzung jeder ungerade Listenplatz mit einer Frau besetzt werden. Die Landtags-Grünen haben in der laufenden Legislaturperiode 29 Mandate. Zu dem Parteitag waren rund 1000 Teilnehmer gekommen. Anders als bei anderen Parteien kann bei den Grünen jedes Mitglied zu einem Parteitag gehen und abstimmen - nicht nur zuvor bestimmte Delegierte.