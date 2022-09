Die Klimaaktivistin Greta Thunberg (M) aus Schweden nimmt an einer «Fridays for Future»-Demonstration in Hamburg teil.

«Klimastreik» Fridays For Future demonstriert in 200 deutschen Städten

In ganz Deutschland und vielen weiteren Ländern sind an diesem Freitag Demonstrationen für mehr Klimaschutz geplant. Die Klimaschutzbewegung Fridays For Future rief zu einem weltweiten «Klimastreik» auf. Allein in Deutschland soll es Proteste in mehr als 200 Städten geben. Größere Demonstrationen sollen unter anderem in Berlin, Hamburg und Köln stattfinden. 270 Aktionen seien geplant. Unterstützt wird der Aufruf von vielen Natur- und Umweltschutzverbänden.

💥 NEWS: Am 23.09. streiken wir global für Klimagerechtigkeit!



Während die Klimakrise eskaliert, steigt die Politik wieder in Fossile ein. Fridays for Future streikt daher weltweit unter #PeopleNotProfit für eine Politik, die endlich Menschenleben über Konzerninteressen stellt! pic.twitter.com/KQqdUwt6Pl — Fridays for Future Germany (@FridayForFuture) July 22, 2022

Fridays For Future fordert, erneuerbare Energien «radikal auszubauen» und eine konsequente Verkehrswende schnell umzusetzen. Nötig sei dafür ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Damit solle dann auch allen Menschen der dauerhafte Zugang zu bezahlbarer Energie gewährleistet werden. «Klimaschutz & sozialer Ausgleich sind kein Entweder-oder, sondern nur zusammen möglich», betont die Bewegung. Auch international müsse Klimagerechtigkeit hergestellt werden, armen Staaten müssten die Schulden erlassen werden.

Zur Demonstration in der Berliner Innenstadt sind 8000 Teilnehmer angemeldet. Auftreten sollen der Autor Marc-Uwe Kling («Die Känguru-Chroniken») und die Band Von Wegen Lisbeth. Die Demonstration startet um 12.00 Uhr im Invalidenpark und führt durch das Regierungsviertel.

© dpa-infocom, dpa:220922-99-861915/3 (dpa)