IS-Sympathisantin zu vier Jahren Haft verurteilt

Eine Sympathisantin der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ist in Frankfurt zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht sah am Freitag unter anderem die Mitgliedschaft der 32-Jährigen in einer ausländischen terroristischen Vereinigung als erwiesen an.

Die Richter gingen in ihrem Urteil damit über die Forderung der Generalstaatsanwaltschaft hinaus, die drei Jahre und drei Monate Haft beantragt hatte. Die Verteidigung hatte eine wesentlich niedrigere Strafe verlangt, ohne ein konkretes Strafmaß zu nennen.

Der Prozess gegen Kim Teresa A. hatte im Juni begonnen. Die Anklage warf ihr unter anderem vor, sich zwischen 2014 und 2016 in Syrien an der Seite eines IS-Kämpfers aufgehalten, verlassene Wohnungen übernommen und zwei Kalaschnikow-Gewehre besessen zu haben.

