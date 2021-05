Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seinem Amtszimmer im Schloss Bellevue.

Bundespräsident Stimmen in FDP für zweite Amtszeit Steinmeiers

In der FDP werden Stimmen für eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier laut.

Nordrhein-Westfalens Vize-Ministerpräsident und Landesparteichef Joachim Stamp sagte dem Nachrichtenportal "The Pioneer": "Frank-Walter Steinmeier ist mit seiner unaufgeregten Art ein guter Bundespräsident - gerade in dieser hysterischen Zeit. Von daher kann ich mir eine zweite Amtszeit durchaus vorstellen." Das FDP-Vorstandsmitglied Oliver Luksic zeigte sich zumindest offen dafür. "In turbulenten Zeiten wäre ein breiter Konsens für eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier wohl angemessener als ein parteipolitisches Postengeschacher", zitierte ihn das Portal im Newsletter "Hauptstadt - Das Briefing".

Die jetzige Amtszeit des früheren SPD-Außenministers Steinmeier als Bundespräsident endet nach der Wahl durch die Bundesversammlung im nächsten Frühjahr - also erst nach der Bundestagswahl und den Koalitionsverhandlungen im kommenden Herbst. Eine Sprecherin des Bundespräsidenten sagte dem Portal: "Der Bundespräsident äußert sich zu gegebener Zeit."

