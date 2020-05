Helfer in Gefahr: 11.369 Mitarbeiter in Krankenhäusern und Arztpraxen sind in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. 17 von ihnen sind bereits verstorben. Das meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem Lagebericht vom Donnerstag.

Die Zahl der ermittelten infizierten Helfer nimmt kontinuierlich zu, die Steigerung verlangsamt sich aber. Anfang April hatte das RKI erstmals die Zahl von 2.300 infizierten Klinikmitarbeitern bekannt gegeben. Zwei Wochen später lag die Zahl schon bei 6.400 und hatte sich somit fast verdreifacht. Nun hat sich die Zahl der infizierten Ärzte und Pfleger innerhalb eines Monats auf knapp 11.400 also fast noch einmal verdoppelt. 73 Prozent der Helfer sind weiblich. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de Konkrete Zahlen für Niedersachsen hat das RKI nicht, das gilt auch für das Landesgesundheitsamt, wie beide mitteilten. Niedersachsen zählt zu den nur 5 von 16 Bundesländern, die das besonders gefährdete medizinische Personal nicht gesondert in den Blick nehmen. „Das heißt aber natürlich nicht, dass wir im Blindflug sind", sagte Oliver Grimm, Sprecher des Landesgesundheitsministeriums, unserer Zeitung. Sprecherin des Robert-Koch-Instituts: Hohe Dunkelziffer RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher wies darauf hin, dass es eine hohe Dunkelziffer gebe. In 32 Prozent der gesamtdeutschen Fälle verfügt das RKI über keine Daten, weil die Gesundheitsämter die Zahlen aus den Kliniken und Praxen entweder selber nicht erhalten oder nicht weiterleiten. Und die Pfleger in den Alten- und Pflegeheimen kommen noch hinzu. Das RKI zählt noch einmal 8.224 infizierte Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen, Obdachlosenunterkünften, Asylunterkünften und Gefängnissen. Den Großteil dieser mehr als 8.000 Infizierten dürften die Pfleger in den Altenheimen ausmachen. Insgesamt gibt es in Deutschland also schätzungsweise mindestens 15.000 Ärzte, ihr medizinisches Personal und Pfleger, die sich bereits infiziert haben. Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen macht vor allem die fehlende Schutzausrüstung für Ärzte und Pfleger zu Beginn der Pandemie für die hohe Infizierten-Zahl verantwortlich. Aus dem Landesgesundheitsministerium hieß es hingegen, die Beschaffung etwa von Mundschutzen habe früh absolute Priorität gehabt. Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.