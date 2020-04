Corona-Reproduktionsfaktor: Warum diese Zahl so wichtig ist

Weitere Lockerungen von den Maßnahmen gegen die Coronavirus-Ausbreitung? Darüber will Angela Merkel (CDU) am Donnerstag in ihrer Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten nicht reden. Zu früh. Seit Dienstag kann die Kanzlerin ihre Skepsis leichter begründen. Die Reproduktionszahl (R 0 -Wert) pendelt zwischen 0,9 und der kritischen Marke von 1,0. Merkels Ansage in der Debatte über ein Ende des Lockdowns lautet: Lockerungen nur, wenn die Reproduktionszahl unter eins bleibt. Lesen Sie hier: Reisewarnung wegen Corona verlängert - Alle News im Corona-News-Ticker.

Diese Reproduktionszahl, von der alles abzuhängen scheint, gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Liegt der Wert unter eins, ebbt die Epidemie ab – liegt er darüber, könnte das Gesundheitssystem an seine Grenzen stoßen. Doch anders als die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen sei die Reproduktionszahl eine Schätzung, betonen Experten wie der Statistiker Walter Krämer von der TU Dortmund. Die Wahrheit könne auch 0,2 darüber oder darunter liegen.

Coronavirus-Krise: Was die Reproduktionszahl bedeutet

Nach einem aktuellen Lagebericht schätzte das Robert-Koch-Institut (RKI) die Ansteckungsrate am Dienstag wieder auf 0,9. Die Reproduktionszahl ist demnach (Stand 28. April, 0.00 Uhr) vorläufig wieder gesunken, nachdem sie zuvor laut einem am Montagabend veröffentlichten Bericht auf 1,0 gestiegen war.

In die Berechnung der Reproduktionszahl fließen laut RKI alle gemeldeten Fälle mit Erkrankungsbeginn bis drei Tage vor Datenstand ein. „Fälle mit neuerem Erkrankungsbeginn wurden nicht berücksichtigt, da sie noch nicht in ausreichender Zahl übermittelt wurden und zu instabilen Schätzungen führen würden“, heißt es. In die Schätzung fließen bestimmte Annahmen ein: zum Beispiel, dass zwischen der Ansteckung und dem Einsetzen erster Symptome im Mittel fünf Tage vergehen.

Laut RKI sind manche Annahmen veränderlich. Der R-Wert kann unter anderem überschätzt werden, weil etwa die Testkapazitäten hochgefahren und entsprechend mehr Fälle entdeckt werden. Auch das RKI gibt den Wert immer mit Schwankungen an. „Es kann also sein, dass die geschätzte Reproduktionsrate steigt, obwohl sie in Wirklichkeit sinkt“, erläutert Krämer.

Coronavirus-Pandemie: Epidemiologe Lauterbach warnt vor Rückfall

Doch trotz aller Unsicherheiten: Der R 0 -Wert gibt Orientierung für politische Entscheidungen. Wenn Virologen das „Fieber“ der Pandemie messen, dann nach dem R-Wert. „Schon wenn wir annehmen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, wären wir im Oktober wieder an der Leistungsgrenze unseres Gesundheitssystems mit den angenommenen Intensivbetten angelangt“, erläuterte Merkel nach den letzten Beratungen mit den Länderchefs.

Bei 1,2 wäre es im Juli so weit, bei 1,3 schon im Juni. Es sind Überhitzungsszenarien, die Merkel mit der Unerbittlichkeit der Mathematik vorträgt. „Mir gefällt das Ganze gar nicht. Die Gefahr eines Rückfalls ist sehr hoch“, sagt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, selbst Epidemiologe.

Merkel machte im Laufe der Pandemie eine Wandlung durch. Aus der Physikerin und Politikerin wurde eine Virologin. Sie ist bekannt dafür, wie sie sich in eine Materie vertiefen und diese sich aneignen kann, ob es nun um die Reform der Krankenversicherung oder die Bankenkrise ging. So erobert sie die Diskussionshoheit, und in der Corona-Debatte ist der R 0 -Wert ihr zentrales Argument.

Reproduktionswert bei 1,0: Warum der Lockdown nötig war

Zu Beginn der Pandemie nannten Studien für das neue Coronavirus Werte zwischen 2,4 und 3,3 – wenn keine Maßnahmen zur Eindämmung des Virus getroffen werden. Als die Kontaktauflagen am 23. März eingeführt wurden, lag er bei 1,0. Prompt verbreitete sich in sozialen Netzwerken die Lesart, der Lockdown sei unnötig und unwirksam gewesen.

Die Virologen haben eine einfache Erklärung: Schon vor dem 23. März waren Großveranstaltungen abgesagt und Zusammenkünfte verboten worden. Dank des Distanzgebots hat sich das Virus nicht schneller verbreitet, allmählich sank die Zahl der Neuinfektionen. Am 16. April gab das RKI eine Reproduktionszahl von 0,7 an, was der Epidemiologe Michael Meyer-Hermann in der Talkshow „Anne Will“ indes als „Artefakt der Osterwoche“ bezeichnete. Er vermutete, dass es zu Ostern mehr soziale Kontakte als sonst geben werde, damit mehr Ansteckungen und letztlich einen Anstieg des R-Werts. Und so kam es auch.

Coronavirus-Krise: Gesundheitsminister plant optimistischer als Kanzlerin

Kurz nach Ostern, am 20. April, beschlossen die Ministerpräsidenten erste Lockerungen. Sie traten großteils in dieser Woche in Kraft. Wenn man der Argumentation von Meyer-Hermann folgt, müssten in den nächsten Tagen die Kontakte steigen – und das Ansteckungsrisiko. Das ist der Grund, warum Merkel am Donnerstag mit den Ministerpräsidenten bloß über Lockerungen für die Kirchen reden, bis 6. Mai warten und bis dahin den R 0 -Wert im Auge behalten will.

Wer „Merkel dämpft Erwartungen“ googelt, stößt auf über 57.000 Eintragungen. Vor jedem wichtigen Treffen senkt sie die Erwartungen, hinterher erscheinen die Ergebnisse umso größer. Dieses Erwartungsmanagement ist typisch für sie.

Irritierend ist, dass ihr Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gerade seinen Länderkollegen empfohlen hat, die Krankenhäuser wieder stärker für Nicht-Corona-Patienten zu öffnen. Spahn macht Merkels Worst-Case-Szenarien nicht zur Grundlage seiner Krankenhausplanung. Entweder hält er Merkels Warnungen für überzogen, oder er rechnet nicht damit, dass die Auflagen so schnell gelockert werden.

Viele Virologen raten dazu, die R 0- Zahl durch harte Kontakteinschränkungen über Wochen auf einen Wert von 0,3 oder 0,2 herunterzudrücken – bis die Zahl der Neuansteckungen so niedrig ist, dass man jeden neuen Fall zurückverfolgen kann. Lauterbach hätte den Lockdown länger durchgezogen. Sollte das Land bei den Infektionen wieder in ein exponentielles Wachstum geraten, wäre das „hochproblematisch“. Dann bleibe nichts anderes übrig, „als am 6. Mai sehr konservativ zu entscheiden und einige Lockerungen zurückzunehmen“.

Laschet übt sich in Geduld und wartet den 6. Mai ab

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wartet denn auch ab. Über größere Öffnungsschritte könne man frühestens am 6. Mai sprechen. „Wichtig bleibt aber die regelmäßige Abstimmung und Abwägung“, sagte er unserer Redaktion. Auch werbe er weiter für Geschlossenheit: „Bei den zentralen Fragen im Umgang mit der Pandemie brauchen wir Geschlossenheit im Länderkreis. Ein gemeinsames Vorgehen sorgt für Verbindlichkeit und Verlässlichkeit.“

Freilich können Bund und Länder den Kampf gegen das Virus nicht allein gewinnen. Sie brauchen die Bevölkerung. Je länger der Lockdown dauere, um so schwieriger werde es, gab Bundestags-Präsident Wolfgang Schäuble (CDU) zu bedenken. Wann sagen die Bürger, es reicht? Gibt es einen Punkt, an dem die Akzeptanz kippt? Lesen Sie hier den Kommentar: Corona – Im Kampf gegen den Lockdown müssen alle mitmachen

