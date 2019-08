Niedersachsen: Grüne wollen Miet-Obergrenze

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt dringt auf eine Deckelung der Mieten in Deutschland. „Wir fordern eine rechtssichere regionale Mietobergrenze“, sagte sie unserer Zeitung. „Damit können die Bundesländer Gebiete mit Wohnungsnot bestimmen, in denen die Miete in bestehenden...