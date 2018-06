Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen steht auf einem Truppenübungsplatz neben Brigadegeneral Heico Hübner und wartet auf den Beginn eines Manövers. Am Tag der Bundeswehr präsentieren sich die deutschen Streitkräfte. Foto: dpa

Deutsche Streitkräfte präsentieren sich an 16 Standorten

Dresden/Oldenburg Zum Tag der Bundeswehr präsentieren sich die Streitkräfte heute an 16 Standorten in Deutschland. In der sächsischen Landeshauptstadt Dresden etwa stellt sich das Kommando Spezialkräfte (KSK) vor.

Dessen Kommandeur, Brigadegeneral Alexander Sollfrank, berichtet auf einer Podiumsdiskussion über die besonderen Aufgaben seiner Soldaten. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) besucht die Henning-von-Tresckow-Kaserne in Oldenburg. Den Tag der Bundeswehr gibt es seit 2015. Im vergangenen Jahr kamen rund 270.000 Besucher zu den Veranstaltungen. Friedensinitiativen haben Mahnwachen und andere Aktionen angekündigt.