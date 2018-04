Symbolfoto: Ein Täter wird in Handschellen angeführt. Foto: Ein Täter wird in Handschellen angeführt.

Kindesmissbrauch in Ludwigsburger Kita: Erzieher in U-Haft

Ein 20-Jähriger steht im Verdacht, Kleinkinder in einer Tagesstätte in Baden-Württemberg sexuell missbraucht zu haben. Der junge Mann war Auszubildender in der Einrichtung im Kreis Ludwigsburg. Er sei Anfang April festgenommen worden und befinde sich in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Demnach handelt es sich um Missbrauch in drei Fällen, einer davon schwer. Die Ermittler waren dem Tatverdächtigen auf die Spur gekommen, nachdem sich die Mutter einer heute Dreijährigen an die Polizei gewandt hatte. Das Mädchen hatte demnach sexuelle Handlungen des 20-Jährigen geschildert.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes seien zudem Datenträger sichergestellt worden, die selbst angefertigte kinderpornografische Bilder von fünf in der Tagesstätte betreuten Kindern im Alter von ein und zwei Jahren enthielten. Der Tatverdächtige habe sich außerdem auf mehreren Internet-Portalen als Babysitter angeboten - allerdings ohne Erfolg.

Zuletzt hatte ein Kinderporno-Skandal an einem evangelischen Kindergarten für Schlagzeilen gesorgt. Der ehemalige Leiter der Einrichtung soll Tausende von Kinder-Porno-Bildern getauscht sowie einen Jungen missbraucht haben. Der Ex-Erzieher hat nach Polizeiangaben gestanden. dpa