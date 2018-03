Schnee vertreibt das milde Frühlingswetter

Am Wochenende bleibt es auch in unserer Region frostig. Bis minus 10 Grad sind in der Nacht zum Montag möglich. Autofahrer müssen sich am Wochenende auf glatte Straßen einstellen. Laut Deutschem Wetterdienstes fallen vor allem in der Mitte Deutschlands bis zu 15 Zentimeter Neuschnee. Verantwortlich...