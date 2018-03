Hannover Über die erste Säule fließt das meiste Geld bislang als Direktzahlung an Landwirte. Diese Zahlungen sollten nicht abgeschafft werden, betonte Honé.

Europaministerin Honé will mehr EU-Gelder für Dorferneuerungen

Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, die Agrarsubventionen der EU nach dem Brexit anders zu verteilen. „Ich bin sehr dafür, die sogenannte zweite Säule zu stärken, aus der beispielsweise Dorferneuerungen finanziert werden. Damit lässt sich viel Gutes tun für die ländlichen Räume“, sagte die Vorsitzende der Europaministerkonferenz der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag).

Über die sogenannte erste Säule fließt das meiste Geld bislang als Direktzahlung an Landwirte. Diese Zahlungen sollten nicht abgeschafft werden, betonte Honé im Gespräch mit der Zeitung, doch sei der ländliche Raum mehr als nur Landwirtschaft. Auch Bauern dürften ein Interesse an attraktiven Dörfern haben, so Honé. „Das schaffen wir mit Mitteln der zweiten Säule. Dazu gehört, dass wir lebendige Dörfer erhalten.“ Die zweite Säule sind Förderprogramme für die ländliche Entwicklung, Öko-Landbau, Dorferneuerung und dergleichen.

Deutschland profitiert erheblich von EU-Agrarzahlungen: Zwischen 2014 und 2020 stehen für die Entwicklung des ländlichen Raums rund 9,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Für Direktzahlungen an Landwirte sind zusätzlich rund 34,7 Milliarden Euro vorgesehen. Deutschland ist allerdings auch der größte Nettozahler der EU. Weil mit dem Brexit die Beiträge Großbritanniens fehlen werden, steht nach dem angestrebten Austritt insgesamt voraussichtlich weniger Geld zur Verfügung. dpa