Washington. Die Freiheitsmedaille ist die höchste zivile Auszeichnung der USA. Präsident Joe Biden ehrt damit nun unter anderem mehrere bekannte Parteikollegen.

US-Präsident Joe Biden hat mehrere demokratische Parteikollegen mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA geehrt. Biden verlieh am Freitag bei einer Zeremonie im Weißen Haus die sogenannte Freiheitsmedaille unter anderem an die frühere Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Die Demokratin war als erste Frau in der US-Geschichte auf den mächtigsten Posten im Kongress aufgerückt - von 2007 bis 2011 und später noch einmal von 2019 bis 2023. Biden würdigte Pelosi als mutig, brillant und prinzipientreu. Sie werde als „großartigste Vorsitzende des Repräsentantenhauses“ aller Zeiten in die amerikanische Geschichte eingehen.

Biden würdigte auch den Ex-US-Vizepräsidenten Al Gore, den früheren Klimabeauftragten und ehemaligen US-Außenminister, John Kerry, sowie den ehemaligen New Yorker Bürgermeister, Michael Bloomberg, mit der Auszeichnung. Auch sie sind Demokraten, wie Biden.

Mit der „Presidential Medal Of Freedom“ werden Menschen geehrt, die einen bedeutenden Beitrag „für die Sicherheit oder das nationale Interesse der USA, den Weltfrieden und kulturelle oder andere bedeutsame öffentliche Belange“ geleistet haben. Biden hatte während seiner Amtszeit bereits 2022 mehrere der Auszeichnungen vergeben. Nun verlieh er diese an 19 weitere Menschen. Darunter waren auch andere aktuelle und frühere Mitglieder des Kongresses, ebenso aus den Reihen der Republikaner, aber beispielsweise auch die Schauspielerin Michelle Yeoh oder die Schwimmerin Kathleen Ledecky.

© dpa-infocom, dpa:240504-99-909580/2 (dpa)