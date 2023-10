Rund eine Million Menschen protestieren gegen PiS-Regierung

Mehr als Hunderttausend Menschen sind gegen die Politik der Regierungspartei PiS in Warschau auf die Straßen gegangen.

Zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Polen haben am Sonntag rund eine Million Menschen gegen die Politik der nationalkonservativen Regierungspartei PiS demonstriert. Dies sei die größte Demonstration in der Geschichte Warschaus, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung dem Portal Onet.pl.

Zu dem „Marsch der Million Herzen“ hatte die liberalkonservative Bürgerkoalition (KO) aufgerufen, die aus der früheren Regierungspartei Bürgerplattform von Donald Tusk hervorgegangen ist. Die Demonstration wird auch vom Linksbündnis Lewica unterstützt.

Tusk: „Dieser Wandel ist unvermeidlich“

„Diese Kraft kann durch nichts mehr aufgehalten werden“, sagte Tusk. „Niemand in den Reihen der Macht da oben soll sich Illusionen machen. Dieser Wandel ist unvermeidlich.“

Bei dem Protest waren viele Polen- und EU-Flaggen zu sehen. Foto: Rafal Oleksiewicz/AP/dpa

Polen wählt am 15. Oktober ein neues Parlament. In allen Umfragen führt bislang die seit 2015 regierende nationalkonservative PiS mit deutlichem Abstand. Sie könnte allerdings zur Regierungsbildung einen Koalitionspartner benötigen - und diesen in der ultrarechten Konfederacja finden.

Tusks Bürgerkoalition liegt in Umfragen auf dem zweiten Platz. Sie hofft mit der Demonstration ihre Anhänger so zu mobilisieren, dass es doch noch zum Sieg bei der Parlamentswahl reicht.