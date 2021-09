Eine chinesische und eine deutsche Flagge stehen am bei einem Empfang im chinesischen Hefei (China).

Diplomatie Deutschlands Botschafter in China gestorben

Der deutsche Botschafter in China, Jan Hecker, ist tot. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin am Montagmorgen mit. Hecker hatte den Posten erst im August übernommen. Die Umstände seines Todes waren zunächst unklar. Hecker war vor dem Antritt der Stelle als außenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) tätig gewesen.

"Mit tiefer Trauer und Bestürzung haben wir von dem plötzlichen Tod des deutschen Botschafters in China, Prof. Dr. Jan Hecker, erfahren", hieß es in der Mitteilung des Auswärtigen Amts. "Unsere Gedanken sind in diesem Moment bei seiner Familie und den Menschen, die ihm nahestanden."

