US-Kapitol: Polizei untersucht Fahrzeug auf mögliche Bombe

Beamten der Polizei des US-Kapitols stehen in der Nähe des US-Kapitols und der Kongressbibliothek. Die Polizei des US-Kapitols untersucht ein verdächtiges Fahrzeug auf eine mögliche Bombe.

Die Polizei des US-Kapitols untersucht ein verdächtiges Fahrzeug auf eine mögliche Bombe. Die Öffentlichkeit solle den Bereich vor der Bibliothek des Kongresses meiden, erklärte die Polizei am Donnerstag über Twitter.

Es handle sich um die Untersuchung einer "aktiven Bombendrohung", hieß es. US-Medienberichten zufolge wurden mehrere Gebäude des Parlamentskomplexes vorsorglich evakuiert. Die beiden Kammern des US-Kongresses, Senat und Repräsentantenhaus, befinden sich derzeit in ihrer Sommerpause.

Ein Mann sei mit einem Truck am Morgen zur Kongressbibliothek gefahren und habe dort gehalten, hieß es in einer Pressekonferenz der Kapitolpolizei. Der Fahrer habe der Polizei gesagt, dass er eine Bombe habe. Man verhandele nun mit dem Mann über eine "friedliche Lösung". Das Motiv des Mannes kenne man zur Zeit nicht.

Im Netz tauchten Videos auf, die den Mann in dem Fahrzeug zeigen sollen. Die Polizei bestätigte die Echtheit der Videos nicht. Die Videos zeigen einen Mann, der in einem Fahrzeug sitzt und sich selbst filmt. Er forderte, mit Präsident Joe Biden am Telefon zu sprechen. Außerdem sprach er über Afghanistan, Patrioten und eine Revolution.

