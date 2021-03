Neue Flüchtlingslager sollen Situation entspannen

Migranten in einem Flüchtlingscamp am Hafen von Vathy auf der Insel Samos beobachten den Besuch der EU-Innenkommissarin Johansson.

Die neuen Flüchtlingslager, die für die griechischen Inseln der östlichen Ägäis geplant sind, sollen die Situation dort deutlich entspannen.

Das stellte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson bei einem Besuch in Griechenland in Aussicht. Die Inselbewohner hätten in der Flüchtlingsfrage eine unverhältnismäßig hohe Last zu tragen, sagte Johansson. Durch den Bau neuer Auffanglager unter anderem auf der Insel Lesbos solle die Situation für Einwohner und Migranten gleichermaßen verbessert werden.

"Es gibt Limits der Geduld bei den Inselbewohnern", sagte Johansson bei einer Pressekonferenz mit dem griechischen Migrationsminister Notis Mitarakis in Athen. Das neue Lager auf Lesbos solle dafür sorgen, dass es nie wieder ein Lager wie Moria gebe. Das berühmt-berüchtigte, stets völlig überfüllte Lager war im vergangenen September abgebrannt. Derzeit wohnen die Menschen in einem provisorischen Zeltlager.

Johansson betonte, das neue Lager müsse schnell gebaut werden, "damit wir im Winter nicht wieder Probleme für Migranten und Inselbewohner haben", sagte sie. Die EU will für den Bau der Lager auf Lesbos, Samos, Kos, Leros und Chios 276 Millionen Euro bereitstellen.

Das Lager auf Samos ist bereits fast fertig, doch auf anderen Inseln wehren sich Bürger und Politiker gegen den Bau neuer Lager. Kostas Moutzouris, Regionalgouverneur der Inseln der Nordägäis, war einer Veranstaltung mit Johansson am Montag auf Lesbos ferngeblieben. Er kritisierte, die EU habe mit dem geplanten Bau neuer Lager Fakten geschaffen, ohne die Bevölkerung zu fragen. Deren Widerstand werde ignoriert, sagte er griechischen Medien.

Aktuell leben auf den Inseln der Ostägäis rund 14.000 Flüchtlinge und Migranten; im vergangenen Jahr waren es noch mehr als 42.000.

