Moria: Feuer nach Unruhen wegen Corona-Abriegelung - Auflösung gefordert

Flüchtlingscamp Moria steht in Flammen

Erst Unruhen, dann Großbrand – Lage in Moria eskaliert

Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos steht in Flammen

Die Behörden evakuieren das Camp, einige Bewohner sind geflüchtet

Zuvor hatte es Unruhen in Moria gegeben, weil das Camp nach einer ersten Corona-Diagnose abgeriegelt worden war

Einige Inselbewohner hinderten Bewohner an der Flucht in andere Regionen der Insel

In Moria leben rund 12.000 Menschen – bei einer Kapazität von 2800 Plätzen

Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Zustände in Moria seit Jahren

Nun drohen weitere Unruhen – und weitere Corona-Infektionen

Die ohnehin schon schwierige Lage im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos eskaliert. In der Nacht zum Mittwoch brachen mehrere Feuer in dem heillos überfüllten Camp aus und überzogen fast das ganze Lager mit Flammen. Es wird Brandstiftung vermutet. Die Behörden starteten mit der Evakuierung des Camps. Einige Migranten versuchten zu flüchten, zum Teil wurden sie von Inselbewohnern daran gehindert.

Zuvor hatte es Unruhen unter den Bewohnern gegeben, weil das Lager nach einer ersten Corona-Infektion abgeriegelt worden war. Nach Ausbruch des Feuers hätten Lagerbewohner die Feuerwehrleute mit Steinen beworfen und versucht, sie an den Löscharbeiten zu hindern, berichtete der Einsatzleiter im Fernsehen. Über die Entwicklung in Moria berichten wir im Newsblog:

Mittwoch, 9. September: Großbrand in Moria – wie geht es weiter mit dem Flüchtlingslager?

Moria in Flammen: Boris Pistorius fordert Auflösung des Camps

9.04 Uhr: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat nach dem Ausbruch mehrerer Brände im Flüchtlingslager Moria die Auflösung des Lagers gefordert. „Ich fordere die Bundesregierung und die europäischen Staaten auf, das Lager aufzulösen und die Menschen über die EU zu verteilen, damit sie dann in Europa ihr Asylverfahren durchlaufen können“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. „Das Feuer im Lager Moria auf Lesbos ist eine Tragödie. Es trifft die Schwächsten.“ Das überfüllte Lager sei das „Symbol für das Versagen europäischer Flüchtlingspolitik. Sie hat die Menschen vor Ort quasi zu Gefangenen gemacht“.

Keine Berichte von Verletzten oder Toten in Moria

9.01 Uhr: Berichte über Verletzte oder Tote gibt es bislang nicht.

Moria am frühen Mittwochmorgen: Bewohner des Camps fliehen vor dem Feuer, das mutmaßlich nach einer Brandstiftung ausgebrochen ist Foto: Panagiotis Balaskas / dpa

Großbrand in Moria weitgehend unter Kontrolle

8.55 Uhr: Der Großbrand in Moria ist nach Regierungsangaben seit dem frühen Mittwochmorgen weitgehend unter Kontrolle. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis habe für den Vormittag ein Krisentreffen in Athen einberufen, sagte Regierungssprecher Stelios Petsas dem staatlichen Fernsehsender ERT weiter. Neben dem Migrations- und dem Bürgerschutzminister sollen daran auch der Chef des griechischen Nachrichtendienstes (EYP) und der Generalstabschef teilnehmen. Man vermute organisierte Brandstiftung, so Petsas.

Feuer in Moria: NRW-Integrationsminister Stamp kritisiert Seehofer und Maas

8.23 Uhr: NRW-Integrationsminister Joachim Stamp hat angesichts des verheerenden Feuers im Flüchtlingscamp Moria zu schneller Hilfe aufgerufen. „Es ist erbärmlich, dass die EU so lange zugeschaut hat, bis es in Moria zu dieser Eskalation gekommen ist“, sagte der FDP-Politiker am Mittwoch. „Deutschland hat die Ratspräsidentschaft inne und trägt Verantwortung.“ Es sei unmittelbares Handeln notwendig, um es nicht zur humanitären Katastrophe kommen zu lassen.

Die Bundesländer hatten Hilfe angeboten, der Bund müsse nun die Koordination übernehmen. Zugleich kritisierte Stamp laut Mitteilung, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) seien bisher untätig geblieben. „Das muss sich sofort ändern. Wenn die EU nicht in der Lage ist, wenige Tausend Migranten menschenwürdig unterzubringen, ist das eine Bankrotterklärung der europäischen Werteordnung.“

