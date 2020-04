Coronavirus: Wie Italien langsam seine "Freiheit" zurückgewinnt

Es ist das Licht am Ende eines langen Tunnels. Italien seufzt, ein ganzes Land ist erleichtert. Endlich wieder vor die Tür gehen und die Frühlingssonne genießen, ohne sich bei der nächsten Polizeikontrolle rechtfertigen zu müssen: Dieser Traum geht für viele Italiener, die wegen der Corona-Pandemie seit dem 11. März zu Hause arbeiten und ihre Kinder betreuen, langsam in Erfüllung. Ministerpräsident Giuseppe Conte entlässt die Bürger schrittweise in die ersehnte Freiheit.

Ab kommenden Montag fällt das Verbot für Jogger und Spaziergänger. Diese hatten sich bislang nur bis zu 200 Meter von der eigenen Haustür entfernen können. Parks öffnen wieder ihre Pforten, nicht aber Spielplätze. Nach knapp zwei Monaten der Isolation dürfen Italiener dann auch Verwandte besuchen, wenn sie in derselben Region wohnen. Aber es ist ein kontrolliertes Wiedersehen: Umarmen bleibt verboten.

Bei der Vorstellung der Regeln für die nächste Phase machte Ministerpräsident Conte klar, dass die Infektionsraten in einigen Landesteilen wieder steigen könnten. Doch die letzten Signale sind positiv. Derzeit gibt es in Italien rund 8000 Betten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser. Etwa 2000 davon sind mit Covid-19-Patienten belegt.

Italiens neue Corona-Botschaft: Das Leben geht weiter

Vorbei die Zeit, als verzweifelte Ärzte mangels Beatmungsgeräten über Leben und Tod der eingelieferten Kranken entscheiden mussten. Damals war die Nation erschüttert von den Bildern der Militärlaster im norditalienischen Bergamo, die die Särge von den überfüllten Krematorien abtransportierten. Die ganze Welt trauerte mit.

Jeder Neubeginn braucht Symbole. Die Botschaft: Das Leben geht weiter. So soll bereits Anfang der kommenden Woche das letzte Teilstück der 2018 eingestürzten Autobahnbrücke in Genua eingesetzt werden. Conte gab grünes Licht für einen Neustart an Baustellen für Infrastruktur und öffentliche Gebäude. Von Montag an sollen Industrieproduktion und Bauwesen wieder anlaufen.

Corona-Krise: Aggressionen innerhalb der eigenen vier Wände nehmen zu

Während die Straßen in Großstädten wie Mailand und Rom noch immer fast menschenleer sind, wird der Streit innerhalb der eigenen vier Wände immer lauter. Auch vor dem Hintergrund wachsender Aggressionen in den zu Hause wie in einem Käfig eingesperrten Familien beschloss Conte die Lockerungen der Ausgehverbote.

Drohnenbilder zeigen menschenleeres Florenz Drohnenbilder zeigen menschenleeres Florenz

Nachrichten über Männer, die ihre Partnerinnen töteten, schockieren immer wieder die Öffentlichkeit. Spannungen in den Familien wurden durch das ungewohnte ständige Zusammensein angeheizt. Hinzu kommen Zukunftsängste. Wer seinen Job noch nicht verloren hat, fürchtet um seinen Arbeitsplatz oder weiß nicht, wie er die Kinder weiter betreuen soll.

Italiens Wirtschaftsleistung schrumpft um 15 Prozent

Denn in einer Woche kehren viele Eltern ins Berufsleben zurück. Schulen bleiben mindestens bis zum September geschlossen. Einzige Ausnahme bilden Abiturprüfungen Mitte Juni.

Wie dringend ein Ende des Lockdowns für Italiens Wirtschaft ist, zeigen Schätzungen des parlamentarischen Haushaltsausschusses. Italiens Wirtschaftsleistung schrumpft demnach in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent. Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass das italienische Bruttoinlandsprodukt 2020 um neun Prozent sinkt.

Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und Verkehrsmitteln

Damit das Infektionsrisiko nicht wieder ansteigt, müssen ab kommender Woche in geschlossenen Räumen und Verkehrsmitteln Masken getragen werden. Einfache Atemmasken sollen zum Festpreis von 50 Cent verkauft werden. In einem nächsten Schritt dürfen am 18. Mai Einzelhandel, Museen und Bibliotheken ihre Pforten öffnen.

Es gibt hohe Sicherheitsauflagen: Die Anzahl der Kunden, die in ein Geschäft darf, hängt ab von der Fläche. So darf in einen Laden von bis zu 40 Quadratmetern nur ein Kunde. Anprobierte Ware muss gereinigt, die Verkaufsfläche mehrmals am Tag desinfiziert werden.

In Bars und Restaurants werden weiter Abstandsgebote gelten

Am 1. Juni dürfen Bars, Restaurants und Friseure wieder öffnen. Abstandsgebote in der Gastronomie dürften den vom Totalausfall der vergangenen Wochen betroffenen Sektor noch lange belasten.

Besonders hohe Verluste erwartet die Tourismusindustrie. Selbst wenn das Verbot aufgehoben wird, die eigene Region zu verlassen, dürften Urlauber aus dem Ausland weiter fehlen. Sie machen aber die Hälfte der Tourismusbranche aus, die 13 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftete.

Ex-Innenminister Salvini reicht die neue Freiheit nicht

Bei der Opposition stieß die vorsichtige Lockerung auf zum Teil harsche Kritik. Ex-Innenminister Matteo Salvini von der rechtsnationalen „Lega“ sagt „im Namen von Millionen Italienern nach 47 Tagen Gefangenschaft: Basta“. Die Regierung solle die Menschen freilassen, damit sie arbeiten und Geld verdienen könnten. Salvini spricht vielen Italienern aus der Seele, die um ihre Existenz fürchten.

Mit Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi und seiner Partei „Italia viva“ zeigen sich auch Teile der Regierung enttäuscht über die langsame Öffnung. Angesichts der Ernten, die auf den Feldern vergammeln, betonte Landwirtschaftsministerin Teresa Bellanova, sie hätte mutigere Entscheidungen erwartet.

Schweres Geschütz gegen Conte fährt die katholische Kirche auf. Das weiterhin gültige Verbot von Gottesdiensten schränke die Religionsfreiheit auf unzumutbare Weise ein, kritisieren die Bischöfe. Conte machte hier die Tür nur einen Spalt weit auf. Lediglich Trauerfeiern mit maximal 15 Teilnehmern sind künftig erlaubt. Ansonsten gilt auch für die Kirchen das Versammlungsverbot.

